Nuevos sismos se registraron este domingo en varios puntos del país

CARACAS.- Una nueva serie de sismos se registraron este domingo en el país, según dio a conocer la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

De acuerdo al informe del organismo, el primer fenómeno ocurrió a las 5:34 am de magnitud 4.3 y tuvo su epicentro a 22 kilómetros del noreste de la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, con una profundidad de 5km.

El segundo movimiento telúrico ocurrió a las 6:04 de la mañana con epicentro cerca de Naiguatá (La Guaira) aunque de menor magnitud (3.4), con 13.6 km de profundidad.

Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado un total de 432 réplicas, de acuerdo al último balance del presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez.

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