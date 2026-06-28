Gobierno nacional informa el rescate de 33 personas con vida tras los terremotos

Caracas.– La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que los organismos de seguridad nacional, en coordinación con comisiones extranjeras, han logrado localizar con vida a 33 ciudadanos tras los despliegues de búsqueda y salvamento en La Guaira.

Rodríguez destacó que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de más sobrevivientes, calificando el momento actual como «horas críticas para salvar vidas». Asimismo, resaltó que los equipos de rescate venezolanos han trabajado de manera ininterrumpida desde el inicio de la emergencia.

La mandataria encargada también ofreció un reconocimiento especial al personal internacional y a las unidades caninas desplegadas en las tareas de rastreo, afirmando que su llegada ha renovado las expectativas de la población afectada.

Finalmente, reiteró el compromiso del Ejecutivo de mantener las operaciones de búsqueda de manera sostenida con la esperanza de anunciar nuevos rescates en las próximas horas.

Unión Radio