Alcaldía de Chacao tendrá en las próximas horas informe final sobre daños en edificios

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que en las próximas horas darán a conocer los resultados de las inspecciones realizadas a los edificios afectados por los sismos registrados en el país, desde el pasado miércoles, 24 de junio.

¨Si el informe es positivo y los edificios pueden ser habitados regresarán a sus casas, en el caso de que no sea así, me comprometí con ellos, tememos un plan de contingencia para seguirlos apoyando y buscar la manera de que estén bien y que vayamos progresivamente¨, expresó.

El mandatario municipal aseguró que entre 70 y 80 personas continúan refugiadas en el liceo Soublette, ubicado en Bello Campo.

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