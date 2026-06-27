Recolectan en Ecuador cerca de 50 toneladas de ayuda humanitaria para enviar a Venezuela

GUAYAQUIL.- Cerca de 50 toneladas de alimentos no perecibles, medicinas, insumos médicos y artículos de primera necesidad fueron recolectados en Ecuador por la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana (CCVE) y serán enviados a la nación en los próximos días, informó la entidad.

La ayuda humanitaria fue entregada a la CCVE por ciudadanos, empresas, emprendimientos y organizaciones que se solidarizaron con las personas afectadas por los terremotos registrados en territorio venezolano, que hasta el momento dejan 1.430 muertos y 3.238 heridos.

«La solidaridad de nuestra comunidad superó todas las expectativas», publicó este sábado la CCVE en su cuenta de Instagram, donde informó que iban a cerrar temporalmente el centro de acopio ubicado en Quito para concentrarse en reorganizar y coordinar el envío de todo lo recibido.

La entidad tiene previsto enviar la ayuda principalmente por medio de aviones, pero también analiza hacerlo por vía terrestre.

De manera paralela, otras organizaciones de venezolanos en Ecuador están recogiendo víveres y productos para los damnificados y el Gobierno anunció que este domingo abrirá nueve centros de acopio en universidades de diferentes partes del país, tras realizar coordinaciones con las autoridades de la nación caribeña.

Esto permitirá, de acuerdo al Ejecutivo, canalizar de manera organizada la ayuda humanitaria mediante un proceso que garantice la adecuada recepción, clasificación y gestión eficiente de los recursos para su entrega oportuna a la población afectada.

Lo que se recolecte en los lugares habilitados por el Gobierno se suma a los 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate de personas en Venezuela.

Los bomberos de Quito anunciaron este sábado que rescataron junto a un equipo de El Salvador a una mujer de 80 años llamada Marlene, quien llevaba más de 60 horas bajo los escombros en el sector de Playa Grande.

Por su parte, la Cancillería aseguró el jueves que no tenía reportes oficiales de personas afectadas por los terremotos, aunque repatrió el viernes a tres ciudadanos que estaban en «situación vulnerable», quienes llegaron al país en un avión militar que llevó a los primeros rescatistas hasta Venezuela.

EFE