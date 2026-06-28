domingo, junio 28, 2026
- Publicidad -

India se sumó a la ayuda internacional destinada a los afectados por los terremotos

PaísSucesos
Updated:
Foto: Cortesía
- Advertisement -

CARACAS.- La India también se incorporó a la lista de naciones que han mostrado su solidaridad con Venezuela luego de los sismos que se registraron el pasado miércoles. Este sábado arribó al país una delegación con material de ayuda.

En el acto de bienvenida de la comitiva estuvieron presentes, el embajador de la India, Shri P.K. Ashok Babu y el vicecanciller, Randel Peña entre otros.

Unión Radio

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos