India se sumó a la ayuda internacional destinada a los afectados por los terremotos

CARACAS.- La India también se incorporó a la lista de naciones que han mostrado su solidaridad con Venezuela luego de los sismos que se registraron el pasado miércoles. Este sábado arribó al país una delegación con material de ayuda.

En el acto de bienvenida de la comitiva estuvieron presentes, el embajador de la India, Shri P.K. Ashok Babu y el vicecanciller, Randel Peña entre otros.

Llegó a Venezuela, vía aérea, un hospital de campaña junto a una delegación de la India. En el recibimiento estuvieron presentes el embajador de la India en Venezuela, Shri P. K. Ashok Babu; el vicecanciller, Rander Peña, y el embajador Samuel Moncada. pic.twitter.com/RZAPwrhZek — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 28, 2026

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