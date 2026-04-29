Precipitaciones en Lara condujeron a la activación de un plan de atención inmediata

CARACAS.- Un plan de atención inmediata fue activado para las zonas que permanecen incomunicadas en el estado Lara, producto de las fuertes lluvias que experimenta la región.

La supervisión de las labores estuvo a cargo del Gobernador Luis Reyes Reyes quien ordenó el despliegue de maquinarias en la localidad de Hato Arriba en Morán con el objetivo de rehabilitar las vías para que los productores locales puedan trasladar sus cosechas desde el campo hacia los principales mercados.

Informó que se cumpliría un plan para el armado del alcantarillado de la zona. «Hay vías navales, agrícolas, que están afectadas por las lluvias y quedan en malas condiciones, tienen más de 18 años que no se tocan y tenemos que hacer un trabajo arduo y fuerte«, destacó.

Agregó que ante los daños registrados en viviendas, se conformarán brigadas comunitarias que trabajarán con las instituciones del gabinete de infraestructura para agilizar sus reparaciones.

Unión Radio