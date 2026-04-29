miércoles, abril 29, 2026
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Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

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Vladimir Putin / Foto: Referencial
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MOSCÚ.-  El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy en conversación telefónica a su colega de EEUU, Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, informó este miércoles el Kremlin.

«Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria (…) Trump apoyó activamente esa iniciativa», dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.

EFE

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