Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy en conversación telefónica a su colega de EEUU, Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, informó este miércoles el Kremlin.

«Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria (…) Trump apoyó activamente esa iniciativa», dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.

EFE