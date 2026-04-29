Cabello: Las sanciones son el resultado de una gran campaña de odio contra el país

CARACAS. – Durante un encuentro con diversos sectores sociales con motivo de la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, en el estado Guárico; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, destacó que el 30 de abril culminará la primera fase de dicha peregrinación.

«No puede pensarse que terminó aquí en San Juan de Los Morros«, afirmó. Durante el evento, diversas autoridades nacionales realizaron un llamado al cese de sanciones contra Venezuela.

«Las sanciones son el resultado de una gran campaña de odio contra nuestro país«, manifestó.

Por otra parte, mencionó que se prevé reforzar la seguridad en el país en función de garantizar la protección de los ciudadanos. Asimismo, exhortó a la unificación nacional de cara a los próximos encuentros ciudadanos.

Unión Radio