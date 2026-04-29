miércoles, abril 29, 2026
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Trump dice que habló por teléfono con Putin sobre las guerras en Irán y Ucrania

Mundo
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Donald Trump
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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que sostuvo una «excelente conversación» telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con el que habló sobre las guerras en Irán y Ucrania, entre otros temas.

EFE

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