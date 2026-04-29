Trump dice que habló por teléfono con Putin sobre las guerras en Irán y Ucrania Mundo abril 29, 2026 Updated: abril 29, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp Donald Trump - Advertisement - WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que sostuvo una «excelente conversación» telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con el que habló sobre las guerras en Irán y Ucrania, entre otros temas. EFE - Advertisement - Tagsmundoprincipal2 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS Mundo Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump abril 29, 2026 - Advertisement - Al Instante Mujica apoya pacto tripartito para que el aumento salarial ayude en un corto y mediano plazo abril 29, 2026 2 + 2 con Ginette González y Andrés Rojas ¿Salida de Emiratos Árabes de la OPEP impulsaría ventas de crudo venezolano? abril 29, 2026 Al Instante #Análisis Panorama energético mundial ante la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP abril 29, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS Mundo Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump abril 29, 2026 Mundo OMS confirma el impacto de la guerra en Oriente Medio en suministros sanitarios esenciales abril 29, 2026 Mundo El Pentágono estima que la guerra de Irán ha costado a 25.000 millones hasta la fecha abril 29, 2026 Mundo El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfi armado minutos antes del ataque abril 29, 2026 - Advertisement -