El Pentágono estima que la guerra de Irán ha costado a 25.000 millones hasta la fecha

WASHINGTON.-El Pentágono estima que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones, desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, declaró este miércoles un alto funcionario del Departamento de Guerra.

«A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25.000 millones de dólares en la Operación ‘Furia Épica’. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones», declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

Además, «una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos», añadió.

EFE