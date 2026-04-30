Ministra de Transporte aseguró que más líneas aéreas están por reanudar vuelos comerciales con Venezuela

CARACAS.- La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, recibió al primer avión que llegó de EEUU luego de siete años y aseguró que hay varias líneas que están por sumarse a la reanudación de vuelos comerciales.

«He recibido el primer avión de American Arilanes, línea que hace más de siete años no visita al país, y viene para quedarse. Viene con dos vuelos diarios , uno que comienza el día de hoy en pocos minutos y otro que se suma el 21 de mayo», explicó la ministra.

Faría indicó que, en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dará la bienvenida a esta línea aérea «y a todas las que han llegado y están tocando la puerta de este país, el tope de Latinoamérica, que quiere conectarse con el mundo».

Unión Radio