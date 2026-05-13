Ministerio del Turismo cree que cruceros podrían regresar a Margarita en 2027

CARACAS.- El gobierno nacional apuesta por el retorno de los cruceros hacia la isla de Margarita. La ministra del Turismo, Daniela Cabello, anunció que esta zona del país pudiera estar en la agenda de cruceros para el 2027.

«En marzo pasado estuvimos presente en Miami, en una cita de operadoras de turismo, tuvimos reuniones con grandes empresas, quienes estan interesadisimas en volver a países latinoamericanos, caribeños, a Venezuela y ya tenenos acuerdos con grandes empresas, como la española, Estela Shipping y la italiana, MSS Cruceros», apuntó.

Además, la ministra, Cabello, presentó en Margarita el proyecto Venezuela Hub, que pretende promocionar todos los destinos turísticos de nuestro país.

Unión Radio