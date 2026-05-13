Gobierno expresa su preocupacíon por la escalada de violencia en el Catatumbo

CARACAS.- El Gobierno nacional, a través de un comunicado, expresó su preocupación y lamentó la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano.

«Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas», se lee en el documento emitido.

Añade el texto que Venezuela ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la fronera.

En el documento se hace énfasis en que la paz y la estabiliad en la región «solo podrán preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo, evitando acciones que puedan agravar las tesiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas.

Unión Radio