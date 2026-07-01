Milagro en Macuto: Dominicanos rescatan a adolescente sepultado en el edificio La Estrella

CARACAS.- Como un verdadero milagro fue calificado el rescate del adolescente Carlos Miguel Gutiérrez, de 12 años, la madrugada del martes, quien sobrevivió tras permanecer 120 horas sepultado bajo los escombros del edificio La Estrella, en Macuto, estado La Guaira.

El Mayor de Fuerza Aérea de República Dominicana, Carlos Olivares, quien comanda actualmente el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano dominicano desplegado en el país tras el reciente sismo, describió la emotiva situación en entrevista exclusiva a Giancarlo Figliulo y Luis Miguel Núñez.

Olivares explicó que uno de los grupos que estaba en el centro de la edificación escuchó una voz y se movilizó. “Usamos el equipo de cámaras de fibra óptica para hacer ese acercamiento a la víctima, luego que hicimos contacto se comienza lo que es un hoyo de perforación para hacer directamente conversación con el niño, nos dimos cuenta de su edad, la posición cómo estaba, vimos que sus miembros inferiores y superiores estaban libres, que estaba en un espacio abierto, de vida, un espacio en el que podía moverse, luego comenzamos la estrategia”, subrayó.

Explicó que los rescatistas hicieron una perforación triángulo, 45 por 45, luego levantaron la loseta con la grúa y comenzaron a hacer contacto personalmente con la víctima. «Ahí empezamos a hacer estabilización de un poquito de agua, de suero para que pueda, porque una persona a ese tiempo, cinco días, sin beber agua ni alimento, hay que ser suave, con un poquito de agua lo fuimos hidratando, luego le pusimos el monitor para ver su ritmo cardíaco y estaba perfectamente en buenas condiciones y de a poquito lo liberamos, lo empaquetamos en la camilla y fue llevado a la ambulancia”.

“Fue un milagro por la cantidad de escombros que estaban sobre él, era en el primer o segundo piso de una edificación, creo que era de 8 o 9 o 10 pisos, con esa cantidad era difícil escucharlo y era difícil y no sé cómo pudieron los miembros que estaban ahí lograrlo, suerte escuchar al niño pidiendo ayuda por la cantidad de días sin comer estaba muy debilitado”, enfatizó.

El oficial Olivares coordina las operaciones humanitarias internacionales enviadas por disposición directa del presidente Luis Abinader.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio