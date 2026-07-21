Gobierno convocó realizar pruebas de ADN para identificar a víctimas de los terremotos

CARACAS.- El Gobierno a través del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) convocó este martes a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos en el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 5.278 muertos, según el último balance oficial.

Así lo informaron a través del canal oficial de Telegram del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde subrayaron que dichas pruebas son de carácter voluntario y su objetivo es identificar a las víctimas de los terremotos mediante comparaciones científicas de los perfiles genéticos.

Todos aquellos que deseen practicarse el examen pueden hacerlo de lunes a sábado desde las 8:30 AM hasta las 6:00 PM en la sede del Senamecf en Bello Monte.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en el país dejó 16.740 heridos y a 17.907 personas sin vivienda, además de unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el último balance difundido el lunes por el Gobierno de Venezuela. Adicionalmente, se registran 5.278 muertos hasta la fecha.

Las autoridades aún no han informado cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una plataforma donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra 29.500 personas con las que no se ha podido establecer contacto.

Víctimas sin identificar del doble terremoto han sido enterradas en varias fosas abiertas recientemente en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.

Unión Radio/EFE