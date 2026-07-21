Articulan reconstrucción de más de 11 mil viviendas afectadas por los terremotos

CARACAS.- La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria, informó este martes que ya está en marcha la atención y reconstrucción de más de 11.000 viviendas en todo el territorio nacional.

Las afectaciones se contabilizan en: 3.947 en La Guaira, 3.178 en Caracas, 699 en Miranda, 918 en Aragua, 2.700 en Yaracuy, 325 en Falcón y 27 en Carabobo.

«Estamos atendiendo ya 228 edificios, eso corresponde a los siete estados, 16 municipios y 40 parroquias en 124 frentes de trabajo. Esto a nivel nacional estos números con 11.000 viviendas».

Faria aclaró que desde la misión se va a priorizar la atención a las viviendas evaluadas con criterio verde y amarillo para que las personas afectadas retornen a sus hogares a la brevedad posible.

«Las viviendas clasificadas en rojo por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura no serán desechadas. Sin embargo, vamos a dar prioridad a las verdes y amarillas, porque son la mayoría, y lograremos con esto que la gente vuelva a su hogar reparado y seguro».

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