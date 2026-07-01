Arriban a Venezuela 15 toneladas de ayuda humanitaria de Brasil

El canciller, Yván Gil, recibió este martes, en el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», en La Guaira, 15 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Brasil, que permitirán seguir atendiendo a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

En compañía del embajador venezolano, Samuel Moncada, y del ministro consejero de la embajada de Brasil en Caracas, Rodrigo Coelho, el canciller saludó al equipo humanitario, agradeciéndoles su noble labor en el país.

«Venezuela desplegó más de 30 mil hombres y mujeres a trabajar, pero nunca es suficiente, porque la tragedia es muy grande. Hemos recibido más de 3.500 brigadistas internacionales. En el caso de Brasil, ya estamos llegando a 210, entre rescatistas, personal médico, enfermeros, un hospital de campaña; una solidaridad que realmente apreciamos mucho», expresó el ministro de Exteriores.

Brasil donó a Venezuela dos módulos de hospital de campaña, así como insumos médicos y de telecomunicaciones para la atención de las personas afectadas.

Unión Radio