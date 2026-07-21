Demócratas investigan en el Congreso los vínculos de Epstein con Gobiernos extranjeros

WASHINGTON.- El congresista demócrata de Estados Unidos Jamie Raskin ha puesto en marcha una investigación para averiguar si el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein actuó como agente no registrado para varios países extranjeros.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, al fiscal general interino, Todd Blanche, y al nominado director Nacional de Inteligencia, Jay Clayton, solicita información a la Administración de Donald Trump sobre el alcance de los vínculos internacionales del fallecido delincuente sexual convicto antes del 3 de agosto.

«Jeffrey Epstein nunca se registró como agente extranjero. Sin embargo, numerosos documentos publicados recientemente revelan ahora que actuó agresivamente en nombre de múltiples gobiernos extranjeros —incluidos varios con intereses contrarios a los de Estados Unidos— con el fin de influir en las políticas de la primera administración Trump», indica el escrito.

En concreto, en la misiva señala que a partir de documentos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia (DOJ) se han encontrado «pruebas sustanciales de que Epstein actuó para promover los intereses de los gobiernos de Arabia Saudí y Kuwait; asesoró al Gobierno de Rusia sobre cómo enfocar sus relaciones con el presidente Trump; trabajó como consultor habitual de Ehud Barak, ex primer ministro de Israel».

Además, continúa la carta, «se valió reiteradamente de su amistad de larga data con el presidente Donald Trump para conseguir contratos con estos y otros gobiernos y actores extranjeros tras la primera elección del presidente Trump, todo ello sin haberse registrado nunca como agente extranjero conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)».

El congresista cree que podría haber aún más información sobre los vínculos internacionales de Epstein en los aproximadamente 2,5 millones de documentos que el Departamento de Justicia no ha publicado aún relacionados con él.

EFE