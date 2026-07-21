UCV creó fondo especial de contingencia para atender a ucevistas afectados por los sismos

CARACAS.- El rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, informó que el Consejo Universitario de esta casa de estudios aprobó la creación de un fondo de contingencia para los afectados por los sismos del 24 de junio.

Entrevistado por la periodista Vanessa Davies en el programa Entre Líneas , transmitido por Unión Radio , Rago precisó que el fondo actuará en dos vertientes, para reparar daños en la infraestructura de la universidad y para el auxilio de los miembros de la comunidad universitaria que fueron afectados por el evento telúrico.

En este sentido, detalló que una fuente importante de alimentaicón del fondo proviene de donaciones de personas e instituciones que han manifestado disposición a contribuir con dinero.

«El Banco Central de Venezuela autorizó a la universidad la apertura de una cuenta bancaria para recibir contribuciones en divisas, que está a punto de abrirse, y de una cuenta en moneda naconal para recibir contribuciones, que ya está abierta», precisó Rago.

El rector de la UCV indicó que la cifra de ucevistas fallecidos a consecuencia de los terremotos es de 51 personas; tres cuartas partes de los cuales corresponde a estudiantes, auqnue también se incluye a trabajadores.

Además, hay 102 desaparecidos, de quienes las esperanzas de encontrarlos con vida son actualmente casi nulas debido al tiempo transcurrido.

Unión Radio