José Guerra descarta reestructurar la deuda externa para priorizar la reconstrucción

CARACAS.- El economista y exdiputado José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela -BCV-, sostiene que «ahora no es el momento» para reestructurar la deuda externa venezolana, calificando la situación actual tras el doble terremoto del 24 de junio como una tragedia.

“No es el momento, en mi opinión, para reestructurar la deuda, para negociarla”, enfatizó.

A su juicio, “no lo es porque Venezuela tiene una tarea gigantesca que es la reconstrucción que va a demandar recursos que hoy no tenemos. La reconstrucción de Vargas, de Miranda, la parte afectada y los otros estados como Aragua, Carabobo y Caracas”.

Detalló que “esos montos estimados en más de 20.000 millones de dólares para la reconstrucción exceden cualquier posibilidad fiscal del país».

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, explicó que el ingreso fiscal este año con los precios del petróleo que tenemos, unos 75 dólares la cesta venezolana, un millón de exportaciones aproximadamente de barriles diarios, te da un ingreso fiscal de $22.000, 23.000 millones, entonces, si tú dedicases todo el ingreso fiscal y no le pagas a los policías o maestros, no construyes, no mantienes la infraestructura eléctrica, la poca que existe, y gastas todo en Vargas, el país queda desahuciado económicamente”.

“En consecuencia hay que buscar fondos y no se pueden distraer los recursos fiscales que tienen que ir a la reconstrucción al tema de la deuda”, remarcó.

Opina que el monto de la deuda externa venezolana de 240 mil millones de dólares que estimó el Financial Times “no es creíble”.

“Es extraño porque el Financial Times es el mejor periódico en materia financiera y en materia económica del planeta”, acotó.

El experto estima que la cuenta es “por deudas en bonos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela, estamos hablando de unos 60.000 millones de dólares aproximadamente. Bonos de PDVSA, que también son bonos que se emitió irresponsablemente, estamos hablando de unos 30.000 millones de dólares. Llevamos 70.000, 80.000 millones y puedo contar más.

“Por ejemplo, los laudos. Venezuela ha perdido 19 laudos en tribunales internacionales de 36 y eso suma aproximadamente unos 20.000 millones de dólares en laudos”, agregó.

“Estamos hablando de casos como Citgo, Agroisleña, con 4.000 millones. Está allí la deuda con China, unos 18.000 millones de dólares, con el Club de París, que son unos 16.000 millones de dólares adicionales y luego está una deuda con contratistas y proveedores, todo eso suma aproximadamente 168.000 millones de dólares que, como se entenderá, el país no lo puede pagar ahorita”, detalló.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio