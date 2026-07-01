Garcés explica que el semáforo técnico servirá para evaluar habitabilidad de viviendas afectadas

CARACAS.- El presidente d la Comisión Presidencial para la evaluación de la Habilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, explicó cómo será el ‘semáforo científico y técnico’ que implementó el Ejecutivo nacional para la evaluación de infraestructuras a nivel nacional que se vieron afectadas por el doblete de terremotos.

«Las edificaciones puede que tengan un daño, pero es habitable. Puede que tenga un daño intermedio que son habitables tú la calificas como verde, tiene un daño o no tienen daños sino una grieta, la evalúas y le dices a la gente que no se corre riesgo y puede entrar a ella. A lo mejor tiene otro tipo de daño en la que la estructura está dañada, no es habitable pero merece estudios adicionales para verificar su condición final. Hay otros que tiene la etiqueta roja que dice que la estructura representa un peligro para la vida humana, por lo tanto no puede ser habitada y está restringido el acceso a ella», especificó.

En entrevista al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Garcés mencionó que están preparando en diversas universidades a ingenieros civiles para que «salgan a la calle junto con Protección Civil» a evaluar las edificaciones y decirle a los residentes en qué condición está la vivienda. Garcés afirmó que hasta el momento han evaluado «miles de edificaciones».

Por otro lado, aclaró que el uso de anime para la construcción de edificios es factible puesto que sirve para aislar la estructura.

«Nosotros ya no colocamos bloques de arcilla, colocamos anime que pesa menos y es más fácil de colocar y sobre eso tú vacías. Igual hay formas constructivas en la que pones el anime, por delante colocas una malla de acero y después proyectas concreto y tienes un muro que está vaciado contra el anime».

Carlos Padilla González/Unión Radio