Evalúan más de 6 mil edificios en La Guaira

CARACAS.- El presidente de la Comisión de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, anunció que se han examinado más de 6.000 edificios en el estado La Guaira con los diversos criterios de evaluación pautados en el semáforo.

«6.907 edificaciones de las cuales tenemos 3.237 con color verde, es decir, son habitables con un daño menor y no reviste ningún tipo de inseguridad para ser ocupada. Posteriormente, tenemos 1.785 estructuras las cuales están con las etiquetas amarillas, lo que significa que tienen un uso restringido y que puede implicar daños menores (…). Las viviendas rojas son 1.885».

Asimismo, aseguró que aunque una edificación cuente con la etiqueta roja no significa que la misma deba ser demolida, ya que con trabajos puede retomar su habitabilidad. «Las amarillas y las rojas pasan a un proceso de revisión, certificación de su condición para establecer los procedimientos de reparación».

Para ello, Garcés dijo que desde la Comisión Presidencial para la evaluación de la Habilidad e Infraestructura estableció unos lineamientos para llevar a cabo las reparaciones de las edificaciones.

Por su parte, la presidenta del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, indicó que, a nivel nacional, 11.794 viviendas se encuentran en reconstrucción, de las cuales 4.393 son casas unifamiliares o bifamiliares y 7.401 son apartamentos correspondientes a 228 edificios.

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