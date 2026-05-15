Merideños denuncian daños por cortes eléctricos de hasta 10 horas

CARACAS.-Las fallas con el servicio eléctrico afectan a comerciantes y habitantes de los 23 municipios del estado Mérida, quienes califican la situación como crítica.

Los merideños denuncian daños en electrodomésticos y alimentos ante la falta de refrigeración por los constantes cortes de energía, que en algunos casos se extiende por más de 10 horas al día.

Los comerciantes aseguraron que quienes no cuentan con plantas eléctricas se ven más afectados en medio de la reducción de las ventas que ya observan.

Detallaron que durante los cortes de electricidad la señal vuelve ineficiente y no pasan las transacciones por los puntos bancarios.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio