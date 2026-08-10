Mérida despliega organismos de seguridad tras sentirse el sismo con epicentro en Colombia

CARACAS.-El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, informó que fueron desplegados los equipos de Protección Civil (PC), bomberos y cuadrantes de paz para «atender cualquier situación» luego del terremoto de 7,4 que se registró en Colombia y se sintió en zonas merideñas, de Táchira y Trujillo.

En un reporte difundido durante la mañana, el mandatario regional hizo un llamado a la tranquilidad a los habitantes de las entidades andinas porque hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de afectación.

«Les pido que mantengamos la calma y si en algún territorio ha ocurrido algún daño, les solicitamos que de inmediato nos informen para poder acércanos hasta el sitio y hacer el levantamiento necesario», dijo.

El gobernador merideño pidió mantener la confianza en los equipos de seguridad que fueron desplegados para realizar labores de supervisión.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio