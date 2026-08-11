Ola de calor se extiende a tres cuartas partes de Francia con temperaturas de hasta 40 grados

PARÍS.- La ola de calor que este martes ya llegó a ciertas regiones del norte de Francia se va a asentar progresivamente en tres cuartas partes del país el miércoles, antes de que se alcance el pico el jueves, cuando se franqueará el listón de los 40 grados puntualmente.

Este martes hasta las 18:00 hora local el termómetro había subido a 38 grados en ciudades como Nimes (sureste), hasta 37 en Nantes (noroeste), Mont de Marsan (suroeste) u Orange (en el valle del Ródano);, hasta 36 en Burdeos (suroeste), hasta 35 en Toulouse (sur) y hasta 33 en París.

Météo France indicó que la noche del martes al miércoles será particularmente calurosa en la costa mediterránea, con mínimas de entre 23 y 26 grados, pero también en toda la fachada atlántica, en el sur y en el valle del Ródano, donde no se bajará de 20 grados.

Para el miércoles, los servicios meteorológicos han declarado la alerta naranja por calor (la segunda más elevada) en 78 de los 101 departamentos franceses, de forma que casi los únicos que quedarán excluidos son los de una estrecha franja en el norte.

El termómetro alcanzará por la tarde los 39 grados en Burdeos o Rennes y los 38 en Lyon, Limoges, Tours y Montélimar o los 37 en París, Toulouse o Ruán.

La situación se agravará todavía un poco más el jueves, cuando se esperan entre 35 y 39 grados en la mayor parte de las regiones francesas y 40 puntualmente en el interior.

El viernes, la llegada de aire algo más fresco por el Atlántico hará que las temperaturas empiecen a bajar por el oeste, aunque el resto de Francia seguirá en un régimen de canícula, de nuevo con los termómetros entre 35 y 40 grados, sobre todo en el este.

Así Méteo France anticipa ese día 39 grados en Auxerre o Chalons en Champagne, Limoges o Montélimar, 38 en París, Lyon, Reims o Tours.

El sábado y el domingo, ese enfriamiento acompañado de un frente de tormentas sólo dejará al margen de este cambio el sureste.

Según los cálculos de los servicios meteorológicos franceses, esta es la tercera ola de calor del verano en Francia, que empezó formalmente el 28 de julio aunque que de hecho en el sureste no se había interrumpido, puesto que el fuerte calor ha persistido.

EFE