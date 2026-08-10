Diputado Sifuentes urge a la AN retomar discusión de la reforma eléctrica

CARACAS.- La Asamblea Nacional -AN- aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, cambio legislativo histórico que busca abrir el sector eléctrico a la inversión privada nacional e internacional.

El proyecto de reforma se encuentra actualmente en un proceso nacional de consulta pública liderado por la Comisión Permanente de Administración y Servicios.

El abogado Reinaldo Sifuentes, diputado por Avanzada Progresista -AP-, miembro de la Comisión de Administración y Servicios, lanzó un llamado a la directiva de la AN y también a la directiva de la Comisión que integra y está discutiendo la reforma a la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico, a retomar las discusiones sobre este proyecto de reforma de la ley”.

Reinaldo Sifuentes, diputado Avanzada Progresista/URN

Insiste en que, pese a la tragedia de los dos sismos, “es urgente retomar el tema de la discusión puesto que es indispensable este instrumento jurídico para superar la problemática el sistema eléctrico”.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, enfatizó que este proyecto de ley prevé la participación de las empresas privadas nacionales e internacionales en las 4 fases del sistema eléctrico nacional: generación, transmisión, distribución y comercialización”.

Puntualiza que “este instrumento jurídico le abre la puerta al capital privado, que a mi juicio es indispensable para superar la crisis eléctrica actual”.

En cuanto a la consulta pública sobre esta reforma, señaló que “se hizo la primera consulta pública, luego se reunió la comisión y dimos una discusión en la Comisión Permanente de Administración y Servicios, luego no ha pasado más nada porque la AN se ha reunido desde el terremoto hasta la fecha en 2 ocasiones nada más y yo creo que esta es una ley que no puede esperar”.

“Millones de venezolanos sufren la crisis eléctrica en carne propia, racionamientos que son verdaderamente inhumanos, incluso la misma presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió de la amenaza del fenómeno Super Niño, que no es otra cosa que una sequía más severa que la de otros años, un verano más intenso”, apuntó.

Considera que en la reforma de la ley hay que analizar muchos temas, como la participación privada en todos los niveles, «pero sí hay muchas cosas que revisar para brindar las garantías suficientes al privado para que se meta en el negocio eléctrico. La otra cosa es que yo creo que también tiene que haber un proceso de desconcentración y descentralización del sistema eléctrico nacional”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio