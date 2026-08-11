Canciller Plasencia reafirmó «excelentes relaciones de amistad y cooperación» con Catar

CARACAS.- El canciller, Félix Plasencia, sostuvo este martes un encuentro con el embajador de Catar en Venezuela, Salman Al-Khulaifi.

La información la dio a conocer el titular de Relaciones Exteriores a través de una publicación en redes sociales, en la que aseguró que en la reunión «reafirmamos las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros países».

«Agradecí, especialmente, por la inmediata y generosa ayuda brindada por Qatar a nuestro pueblo tras los recientes sismos. Asimismo, reafirmamos la voluntad de seguir estrechando los lazos que nos unen en múltiples áreas con el pueblo y Gobierno amigo de Qatar», expresó Plasencia en el texto de la publicación.

Recibí la visita del Embajador del Estado de Qatar en Venezuela, Su Excelencia Salman Al-Khulaifi, en el que reafirmamos las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros países.



Agradecí, especialmente, por la inmediata y generosa ayuda brindada por… pic.twitter.com/b8JzNBN0t3 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 11, 2026

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