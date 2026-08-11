Análisis Afirman que situación eléctrica complica el aumento de la producción petrolera

CARACAS.-El coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, Oswaldo Felizzola, destacó un repunte «abismal» en la producción de crudo en los últimos siete meses y apuntó a que en estos momentos «la camisa de fuerza de la producción petrolera es el tema eléctrico«.

Destacó que según fuentes primarias, entre enero y julio la diferencia de producción de petróleo es de aproximadamente de 300 mil barriles. «Eso es básicamente la producción de crudo de Ecuador, o sea, hemos logrado meter un Ecuador de producción petrolera en menos de seis meses», comentó.

«El sector petrolero es tan víctima de los apagones como todos nosotros«, afirmó en entrevista concedida la programa Sin Duda que transmite Unión Radio.

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El especialista en la materia remarcó que la red eléctrica de Venezuela es una de las «más complejas de América Latina» y recordó que el Guri es la tercera Central Hidroeléctrica más grande del mundo. Asimismo, destacó la importancia de la reforma de la Ley de Electricidad que se debate en el Parlamento porque permite la participación de empresas privadas en la parte de generación, transmisión y distribución de la energía.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio