Gobernador de Táchira descarta daños y llaman a la calma tras fuerte temblor en Colombia

CARACAS.- El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que hasta el momento no se reportan afectaciones ni fallecidos en la entidad luego de que se registrara un terremoto de 7,4 en gran parte de Colombia.

Agregó que los funcionarios de Protección Civil y entes de seguridad están desplegados ante posibles daños.

«Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar«, explicó Bernal.

Bernal hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas que se puedan registrar.

Por otro lado, se reporta que en la Torre E de la Quinta Avenida (Avenida Francisco Javier García de Hevia) del centro de San Cristóbal, registró grietas en pisos de la edificación.

Unión Radio