Reiteran restricción de uso de balnearios en La Guaira

CARACAS.- El gobernador del estado La Gauira, José Alejandro Terán, informó que el uso de los balnearios en el estado La Guaira se mantiene restringido.

«Esto se hace obedeciendo a la razón. Un estado que está devastado en la zona de Macuto donde murió tanta gente, donde están tantos edificios con escombros, y en Caraballeda, zona cero, no veo allí una zona turística en el corto plazo», expresó Terán al ser consultado sobre el tema.

El mandatario regional dio sus declaraciones luego de una jornada de trabajo con comerciantes y empresarios de la entidad.

«Eso no significa que no vamos a apoyar a los prestadores de servicios; lo vamos a hacer como lo hicimos con la pandemia. Aprovechar este tiempo de generarles ingresos, pero para que se dediquen a trabajar en la adecuación de las playas para que sean mucho mejores de lo que eran antes del 24 de junio», enfatizó Terán.

Indicó que se ofrecerán condiciones especiales a los empresarios de La Guaira.

Unión Radio