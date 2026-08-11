Sector comercial de Valencia urge por un cronograma de recuperación del sistema eléctrico

CARACAS.-El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, en el estado Carabobo, Ernesto Abbas, afirmó este martes que el proceso de administración de carga en la entidad «ha ido aumentando» y precisó que «en algunos casos llega a 10 horas diarias», por lo que considera necesario que las autoridades presenten un cronograma de recuperación del sistema eléctrico nacional.

«Si no sabemos cuándo va haber esa incorporación de megavatios, no sabremos tampoco cuándo vamos a poder invertir o cuándo vamos a crecer económicamente. El costo de la energía autogenerada es muy superior al de la masificación a través de las hidroeléctricas o los distintos componentes que tiene el sistema», dijo.

Insistió en que el Ejecutivo debe aclarar qué medidas adoptará para recuperar el sistema eléctrico nacional, cuándo iniciarán los trabajos y en dónde, cuándo incorporarán nuevos los megavatios al sistema y cuándo disminuirán las horas de la administración de carga. «No hay un cronograma de trabajo, de construcción, de recuperación o de mantenimiento«, acotó.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, aseguró que en una semana se pierden hasta 20 horas de trabajo por la administración de carga anunciada por el gobierno.

Insistió en que por el momento no han observado una optimización en el suministro del servicio eléctrico y advirtió la situación que enfrentan los sectores comerciales, empresariales e industriales.

«Si hay una recuperación no la hemos percibido todavía, bastante la necesitamos, nos gustaría poder estar diciendo lo contrario (…) hasta ahora no hemos visto mucho progreso en lo que tiene que ver en la reducción de las horas por lo menos de esta administración de carga», agregó.

Comentó que en la región se creo el programa «Una luz para el comercio» con el objetivo de financiar inversiones de hasta cinco mil dólares para adquirir plantas de energía que permitan tener electricidad y atender a los clientes.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio