Ministro de exteriores de Israel califica acercamiento con Venezuela como «otra buena noticia»

JERUSALEN.- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificó este martes la decisión de su país y Venezuela de retomar las relaciones consulares como «otra buena noticia de Sudamérica», en referencia al reciente reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios.

«Otra buena noticia de Sudamérica: la reanudación de las relaciones consulares entre Israel y Venezuela», escribió el jefe de la diplomacia israelí en un mensaje publicado en la red social X.

«¡Continuaré fortaleciendo los lazos entre Israel y los países del mundo en general, y entre Israel y los países de América Latina en particular!», añadió Saar.

La Cancillería venezolana y el Ministerio de Exteriores israelí habían anunciado previamente en un comunicado conjunto que ambas partes acordaron reanudar sus relaciones consulares casi diecisiete años después de que Caracas rompiera los vínculos diplomáticos.

El anuncio se produjo tras una serie de conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre Saar y su homólogo venezolano, Félix Plasencia, detallaba el comunicado.

Según el texto, ambas partes acordaron poner en marcha un mecanismo de coordinación que permitirá la prestación de servicios consulares a los ciudadanos de los dos países, lo que constituye el primer canal oficial de contacto entre Jerusalén y Caracas desde 2009, cuando Venezuela cortó relaciones con Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

EFE