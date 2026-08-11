Fallas eléctricas y baja clientela golpean la rentabilidad de los restaurantes

CARACAS. –El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares)advirtió que las constantes fallas en el servicio eléctrico y el bajo flujo de clientes comprometen la rentabilidad del sector gastronómico en el país, debido a la pérdida de materia prima perecedera y a la caída sostenida en las ventas.

«Cuando tú no tienes el servicio tienes fallas constantes vienen unos problemas internos como la cadena de frío, muchas personas empiezan a perder mercancía, hay algunos productos que no son tan sensibles a la variación de temperatura, pero hay otros que sí. Hay productos que con una variación pierden su calidad y tienen que desecharlo».

En el programa 2+2 que transmite Unión Radio , Puerta señaló que desde años los restaurantes han asumido que dentro de la inversión se tenía que gestionar la autogeneración debido a deficiencias eléctricas, siendo una afectación puesto que el dueño del local «tiene que asumir» los gastos que esto genera.

Aun así, sostuvo que fuera de la ciudad capital los restaurantes han prevenido esta situación para no sufrir afectaciones significativas en equipos, pero es «un reto».

Por otro lado, enumeró que en el estado La Guaira contaban con 17 afiliados directos, los cuales registraron pérdida total y otros perdieron parte de su estructura.

Carlos Padilla González/Unión Radio