Más de 70 colegios de «Fe y Alegría» resultaron afectados tras el terremoto

CARACAS.- El movimiento que agrupa a más de 170 planteles educativos en el país, advierte que el regreso a clases de al menos 18.000 estudiantes está comprometido tras los daños por el doble terremoto.

El director general de Fe y Alegría, padre José Gregorio Terán, destacó que aunque ninguno de los colegios colapsó, un presupuesto preliminar apunta a la necesidad de más de un millón de dólares.

«Y solo de 14 que tenemos presupuestado, estamos hablando de 1 millón 250 mil dólares , que no los tenemos», dijo.

Agregó que 32 integrantes de la comunidad educativa fallecieron en el desastre natural; mientras que más de 700 estudiantes y 188 integrantes del personal, sufrieron afectaciones en sus viviendas.

Por su parte, el profesor Rafael Peña, denunció que aproximadamente 20 mil docentes de la educación católica han sido excluidos del pago de bonificaciones decretadas por el Ejecutivo nacional.

«A eso se le agregó que el 12 de junio fue decretado un bono especial vacacional para los docentes, que también fuimos excluidos», expresó Peña.

Los docentes de Fe y Alegría están dispuestos a establecer la educación multimodal (presencial y virtual) para el próximo periodo escolar.