Dinorah Figuera arribó a Venezuela para iniciar diálogo con el Ejecutivo

CARACAS.- La representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, arribó la tarde de este miércoles al país para iniciar el diálogo con el Ejecutivo nacional.

Figuera dijo tener expectativas positivas de estas conversaciones que se centrarán en la reinstitucionalización del país y atender a los afectados por los terremotos.

«Con gran expectativa estamos recibiendo este desafío que es reinstitucionalizar a Venezuela en la concreción de la reformulación de un Consejo Nacional (Electoral) creíble y confiable, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados», dijo a su llegada a Venezuela.

La exparlamentaria agradeció a Estados Unidos por coordinar este diálogo.

«Estados Unidos es parte del acompañamiento de este proceso, ha coordinado con nosotros todo el estudio de la agenda a lo largo del proceso», apuntó.

La opositora dijo que a finales de año presentarán los resultados de esta nueva iniciativa de entendimiento entre el oficialismo y una parte de la oposición.

«Hasta diciembre de 2026 donde presentaremos formalmente todo el producto de nuestro trabajo».

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