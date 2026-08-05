Colegio de Médicos en Monagas reportó un aumento del 30% en las afecciones respiratorias

CARACAS.- El presidente del Colegio de Médicos en el estado Monagas, Hugo Febres, informó que los casos de afecciones respiratorias han sido detectados en las consultas de los pacientes en los ambulatorios y consultorios populares de la región.

«Se han incrementado las consultas por enfermedades tipo respiratorias. Igualmente, también se han incrementado por una virosis que está afectando ahorita a la población, generalmente, pasa cuando las lluvias se intensifican, que se caracteriza por diarrea, vómito, fiebre y malestar general. Se ha aumentado, más o menos, un 30%», declaró ante los medios de comunicación.

El especialista hizo énfasis, además, en los riesgos de la automedicación afirmando que los ciudadanos deben «consultar a un médico» de los «diferentes centros» de atención porque «si empiezas con vómito y diarrea te puedes deshidratar», lo que llevaría al afecto a sufrir otras complicaciones médicas.

Febres precisó, además, que la mayor carga asistencial se concentra en los centros de salud públicos de la región.

Unión Radio