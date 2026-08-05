Colegio de Médicos en Monagas reportó un aumento del 30% en las afecciones respiratorias

CARACAS.- El presidente del Colegio de Médicos en el estado Monagas, Hugo Febres, informó que los casos de afecciones respiratorias han sido detectados en las consultas de los pacientes en los ambulatorios y consultorios populares de la región.
El especialista hizo énfasis, además, en los riesgos de la automedicación afirmando que los ciudadanos deben «consultar a un médico» de los «diferentes centros» de atención porque «si empiezas con vómito y diarrea te puedes deshidratar», lo que llevaría al afecto a sufrir otras complicaciones médicas.
Febres precisó, además, que la mayor carga asistencial se concentra en los centros de salud públicos de la región.
Unión Radio