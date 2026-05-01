Lluvias constantes en Mérida afectaron la vialidad en varios municipios

CARACAS.- Las lluvias constantes en el estado Mérida han afectado la vialidad en diversos municipios de la entidad, donde la troncal 002 en su vía alterna, que conecta el municipio Antonio Pinto Salinas con Alberto Adriani y la ciudad de Mérida, está cerrada por los daños.

El alcalde del municipio Antonio Pinto Salinas, Edward Rojas, explicó que «en la parroquia Mesa Bolívar (hay) graves afectaciones en cuanto a la vialidad; la troncal 002 en su vía alterna, cuando los túneles colapsan, está completamente incomunicada (…)».

También destacó que conformaron comisiones para atender los daños en las vías agrícolas como «las maquinerías pesadas que tengamos que colocar para el despeje y la limpieza de esta vía y nuestros productores de la zona norte puedan sacar la producción agrícola».

La vía principal por lo túneles está habilitada, pero se le recomienda a los ciudadanos que transiten por las diferentes vías del Eje del Mocoties que lo hagan con prudencia debido a la intensidad de las lluvias en la zona.

Unión Radio