​León XIV: Primer año marcado por la esperanza y la cercanía

CARACAS. – Este viernes 8 de mayo se conmemora el primer aniversario del pontificado del Papa León XIV. El primer Pontífice estadounidense, de 70 años y con más de dos décadas de misión en Perú.

Hace exactamente un año, el humo blanco en la Plaza de San Pedro anunció un hito histórico: la elección Robert Francis Prevost. Nuestra reportera Fabiana Ortega hace un repaso por este primer año del «hijo de san Agustín» que hoy amplifica el llamado a la paz.​

Con las emociones a flor de piel por la muerte del papa Francisco, Lola Gómez, periodista venezolana que trabaja desde hace más de 3 años en Roma, recuerda que el nombre de Robert no ha había sonado tanto para ser el próximo papa «y luego cuando salió al balcón fue muy emocionante porque desde mi lente yo podía ver bastante de cerca que estaba emocionado y lo entendía porque en la Plaza San Pedro era tan emocionante, todos comenzaron a gritar, cantar, saltar, ondear banderas».

Lola lo ha acompañado en tres de sus viajes y manifiesta que «el viaje a Turquía y el Libano fueron fuertes, pero no tanto como en África, la energía que lleva y deja en cada de uno de estos pueblos es de esperanza».

León XIV no llegó desde los grandes rascacielos, sino con el polvo de los Andes en sus zapatos. Sus 20 años de misión en Perú no solo forjaron su carácter, sino que definieron el ADN de su pontificado: una Iglesia volcada a las periferias.