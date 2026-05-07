Exhumarán cadáver de Víctor Quero

CARACAS.-El Ministerio Público informó la noche de este jueves que el cadáver del preso, Víctor Quero Navas, será exhumado, como parte de la investigación penal que se abrió para dar con las causas que originaron su fallecimiento el año pasado.

En un comunicado, el despacho del fiscal Larry Devoe, dijo que comisionó a la fiscalía 80 nacional con competencia en protección de derechos humanos «con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial «.

La exhumación estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección general de apoyo a la investigación penal.

Quero Navas se encontraba preso en la cárcel del Rodeo I desde enero de 2025 y murió el 24 de julio de ese año en el Hospital Militar por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, informó el ministerio de Servicio penitenciario.

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