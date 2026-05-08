China eleva precios de combustibles ante la volatilidad en el mercado del petróleo

PEKÍN.-China anunció este viernes que aumentará a partir del sábado los precios minoristas de la gasolina y el diésel para reflejar los recientes cambios en los precios internacionales del petróleo.

Según un comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el principal organismo de planificación económica del país, la gasolina y el diésel subirán 320 yuanes (unos 46,7 dólares) y 310 yuanes (unos 45,1 dólares) por tonelada, respectivamente.

La cartera explicó que el aumento responde a la fuerte volatilidad de los precios internacionales del crudo, cuyo precio medio en los últimos diez días laborables se ha mantenido por encima del registrado en el ciclo de fijación anterior.

El organismo también instó a las principales compañías petroleras del país, entre ellas Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a organizar la producción y el transporte para garantizar el suministro estable en el mercado interno.

EFE