Perú contará con récord de 55 mil observadores en elecciones presidenciales

LIMA.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se celebra este domingo 7 de junio, contará con un número récord de observadores, entre los que destacan más de 28.000 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la delegación internacional, que será casi de 600 personas.

Tras las irregularidades logísticas ocurridas en la primera vuelta del 12 de abril, relacionadas con la demora en la llegada del material electoral a algunos centros de votación de Lima, el JNE informó que reforzará la fiscalización de este domingo con 2.500 observadores adicionales de contingencia que vigilarán la llegada del material de los comicios en locales de la capital peruana.

Este grupo se unirá a otros 26.000 observadores que se distribuirán por todo el territorio del país durante la jornada electoral, donde se enfrentarán la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

Además, la Defensoría del Pueblo ha dispuesto 14.000 comisionados «para una cobertura del 100 % de locales y el 100 % de mesas de sufragio», según anunció el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez.

Mencionó que han establecido una alianza con la Cancillería para supervisar el desarrollo de la jornada electoral en el exterior y que «por primera vez habrá una entidad del Estado peruano que busque supervisar las actuaciones de los consulados en el mundo».

Por otro lado, el Ministerio Público anunció el despliegue de 7.000 fiscales, con una operación que busca prevenir delitos, supervisar la distribución del material de votación y evitar demoras como las registradas en la primera vuelta del 12 de abril.

EFE