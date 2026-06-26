Delcy Rodríguez se reunió con el mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU para coordinar asistencia

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió al mayor general de Estados Unidos, Kevin Jarrard, para coordinar labores humanitarias en la nación.

Cómo propósito principal de evaluó las operaciones de rescate y canalización de ayuda tras los terremotos quedel miércoles.

Kevin Jarrard es un experto en atención y coordinación de desastres naturales y arribó a Caracas con el objetivo de articular esfuerzos de asistencia con equipos de rescate del país.

El encargado de Negocios de la embajada de EEUU, John Barrett y el coronel, Ian Murray, también participaron en la reunión con la mandataria.

Con información de Prensa Presidencial.

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