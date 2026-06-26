Un equipo élite de 61 rescatistas de Panamá viaja a Venezuela

Ciudad de Panamá.- Un equipo élite panameño de 61 personas y tres canes viajó este viernes a Venezuela para labores de búsqueda y rescate tras el potente «doblete sísmico» que azotó al país suramericano el miércoles, causando al menos 920 muertos, 3.360 heridos y un número no precisado de desaparecidos oficialmente.

El grupo permanecerá en Venezuela por un periodo inicial de siete días que podrá extenderse según las necesidades sobre el terreno, incluyendo el envío de más rescatistas de requerirse, informó el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

«Es nuestro equipo élite de búsqueda y rescate (…) con muchas capacidades, como de primeros auxilios, paramédicos, y especializados en búsqueda y rescate en cualquier tipo de situaciones», dijo a EFE el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Héctor de Sedas.

El grupo está integrado por personal del Sistema de Protección Civil (Sinaproc), Senafront, Servicio Aéreo Nacional (Senan), Cruz Roja y Bomberos.

Incluye tres unidades caninas, entre ellas Beyli, «una perra de búsqueda y rescate que tiene autonomía, busca con su nariz y va a hacer su debut«.

«Creemos y estamos confiando en Dios y que ella va a rescatar personas con vida», dijo a EFE el rescatista Reyes Jiménez, que hace equipo con el canino.

El Gobierno panameño también ha dispuesto ayuda humanitaria, como 16 contenedores de alimentos enviados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), mientras que recolecta, al igual que grupos civiles, enseres para los damnificados en Venezuela.

Los sismos de 7,2 y 7,5, registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano, golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, donde edificios de apartamentos se derrumbaron por completo o parcialmente. Allí está el principal aeropuerto del país, Maiquetía, que permanece cerrado.

EFE