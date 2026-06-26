Voluntarios envían desde Miami los primeros insumos médicos a Venezuela tras terremotos

MIAMI.- La organización de voluntarios All For Venezuela despachó este viernes desde la ciudad estadounidense de Miami los primeros seis palés de insumos quirúrgicos y hospitalarios hacia universidades públicas y clínicas de Venezuela, y pidió a la ciudadanía colaborar ante la falta de material en los hospitales del país, según explicó su representante, Mayra Pachán.

En el restaurante ‘El Arepazo’, punto de encuentro de la comunidad venezolana del área de Miami, Pachán precisó que dos de los envíos van a la Universidad Central de Venezuela (UCV), para atender Caracas y La Guaira; uno a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en Barquisimeto, y el resto a clínicas de La Guaira donde, según dijo, los médicos atienden sin cobrar a pacientes que no encuentran plaza en la red pública.

«Ya salieron los primeros seis palés de insumos», dijo Pachán desde el establecimiento en Doral, el área con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos.

La organización, con base en California y Miami, lleva «más de once años trabajando en el silencio» por la sensibilidad política que rodea el envío de material sanitario al país y apoya a más de sesenta organizaciones venezolanas, incluidas las universidades públicas.

La representante denunció que los hospitales públicos conservan la infraestructura, pero carecen de lo más básico, y que muchos pacientes mueren por esa falta de medios, mientras la ayuda es más urgente que nunca porque, según las ultimas cifras oficiales, ya hay 920 muertos y 3.360 heridos por los sismos del miércoles.

«Están trabajando literalmente con las uñas (…) no tienen una inyectadora, no tienen solución, no tienen cama (…) tienen a los pacientes en los pasillos, en los estacionamientos», describió.

Añadió que enfermos de Caracas son trasladados a Maracay o Valencia por falta de camas, sin que esos hospitales estén en mejores condiciones.

Pachán precisó que parte de los envíos no los costea la organización, sino que llegan gracias a donaciones de terceros.

Citó el caso de la cadena de supermercados Bravo que, según dijo, habilitó centros de acopio para recoger material.

La organización publica a través de Instagram (@allforvzla) las listas de medicamentos que necesita y, por ahora, no recoge agua ni ropa, al estar centrada en la urgencia médica.

La representante, que aseguró no militar en ningún partido, pidió a la comunidad presionar y colaborar para sostener la ayuda.

«Por favor, no mandemos más venezolanos a morir en Venezuela», reclamó. «Yo no soy de ningún partido (…) yo abogo por la humanidad», indicó.

EFE