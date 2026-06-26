Diosdado Cabello informó que queda restringido el paso a La Guaira desde la noche de este viernes

CARACAS.- El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció que desde este viernes quedará restringido el acceso al estado La Guaira.

Cabello indicó que toda persona ajena a los organismos del gobierno nacional que pretenda ingresar a la zona deberá inicialmente dirigirse al Poliedro de Caracas para hacer un registro.

“Entonces a partir desde las 20.00 horas, osea a las 8 de la noche, queda restringido el acceso a La Guaira, quien quiera venir a La Guaira, tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta, registrarse allá en el Poliedro y nosotros, las autoridades estarán tomando las decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada acá en La Guaira vengan al estado La Guaira,» apuntó.

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