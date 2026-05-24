Candidatos presidenciales colombianos cerraron campaña electoral

BOGOTÁ.- El candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, realizó su cierre de campaña en el Malecón del Río en Barranquilla, donde prometió justicia contra la corrupción y mano dura contra el crimen organizado.

«Tenemos solo esta oportunidad. Es ahora cuando Colombia debe dar un giro decisivo hacia el desarrollo, la institucionalidad, el buen gobierno», dijo.

Desde la costa Caribe colombiana, el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda aseguró que algunas decisiones institucionales han afectado el rumbo del actual gobierno y acusó a diferentes sectores de intentar frenar las reformas impulsadas por el presidente Petro.

«La junta directiva del Banco de la República ha intentado asfixiar la política económica del gobierno», expresó.

Por su parte, la candidata de la Gran Consulta Por Colombia, Paloma Valencia, recorrió el sábado diferentes puntos de Antioquia y criticó la política de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro con grupos criminales.

«Se acaba la paz total y se reactivan las órdenes de captura de todo el cartel de la paz total», dijo.

Más de cuarenta y un millones cuatrocientos mil colombianos están habilitados para participar en las presidenciales, según el delegado para lo electoral de la Registraduría, Jaime Suárez.

Los colombianos residentes en Venezuela podrán participar en la primera vuelta presidencial desde este lunes 25 al domingo 31 de mayo.

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