Keiko Fujimori admite un «empate técnico» en Perú y anticipa que respetará los resultados

LIMA.- La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez, aunque aseguró que «van a ser días largos» hasta que se sepa el resultado final.

«Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional», dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú informó que tras procesarse el 91,553% de las actas de la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre ambos aspirantes se sitúa en 113.630 votos.

Los datos parciales exponen que Fujimori se ubica ligeramente adelante con el 50,329% de los sufragios (8.689.389 votos), frente al 49,671% (8.575.759 votos) que capitaliza Sánchez.

Hasta ahora, el escrutinio responde mayoritariamente a Lima y otras urbes que son bastiones tradicionales de Fujimori, quien compite por cuarta ocasión, mientras que los apoyos de Sánchez se concentran en las zonas rurales del Perú profundo, cuyos votos suelen contabilizarse al final.

EFE