Irak y Siria reabren espacio aéreo tras anuncio de Irán del fin de ataques contra Israel

BAGDAD.- Las autoridades de Irak y de Siria anunciaron este lunes la reapertura de su espacio aéreo después de que Irán comunicara el fin de sus ataques contra Israel en represalia por el bombardeo israelí del domingo en los suburbios meridionales de la capital libanesa, Beirut.

En un comunicado, la Autoridad de Aviación Civil de Irak informó de «la reapertura del espacio aéreo iraquí a los vuelos con origen y destino en todos los aeropuertos del país, así como la reanudación del tráfico aéreo de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos».

Asimismo, indicó que seguirá «evaluando la situación, en coordinación con las autoridades pertinentes, para garantizar los más altos niveles de seguridad en el espacio aéreo iraquí».

«Las aerolíneas y los pasajeros serán informados de cualquier novedad relativa al tráfico aéreo a través de los canales oficiales», añadió la nota.

Bagdad anunció la noche del domingo el cierre de su espacio aéreo a todos los vuelos durante 72 horas «como medida de precaución» tras los ataques con misiles de Irán contra Israel en represalia por los bombardeos israelíes contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

Hoy, la Autoridad decidió reabrirlo poco tiempo después que el Ejército iraní anunciara el fin de las operaciones militares contra Tel Aviv, pero advirtió de que volverá a atacar a Israel si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria anunció en otro comunicado «el levantamiento de las medidas de precaución relacionada con el cierre de los corredores aéreos» del sur del país árabe, que incluye el Aeropuerto Internacional de Damasco.

«Esta decisión se toma en vista de la mejora de las condiciones operativas y la disponibilidad de los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de la navegación aérea, de conformidad con las normas internacionales aprobadas», añadió la nota.

Siria también anunció la víspera el cierre del espacio aéreo del sur del país durante doce horas y esta mañana afirmó que la medida se extendía hasta la medianoche del lunes, pero el fin de los ataques de Irán contra Israel han llevado a las autoridades sirias a reevaluar la situación.

EFE