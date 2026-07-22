EEUU y Arabia Saudí firman un acuerdo que permite al reino tener un programa nuclear

WASHINGTON.- Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron este miércoles un acuerdo que permitirá al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

El acuerdo, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudí en Oriente Medio, y en medio de los esfuerzos de Washington por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.

El documento, conocido como «Acuerdo 123», fue firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y su homólogo saudí, Abdulaziz bin Salman, según informó en un comunicado el Gobierno estadounidense.

El comunicado no incluyó el texto íntegro del acuerdo, pero asegura que el programa tiene «fines pacíficos» y que está comprometido con la «no proliferación nuclear».

Asimismo, indicó que el acuerdo dará a las empresas estadounidenses acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en Arabia Saudí.

«Pueden tener la certeza de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad y no proliferación nuclear, al tiempo que se apoyan en la mejor tecnología nuclear y en los mejores científicos del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos», afirmó Wright.

Medios como The New York Times adelantaron el acuerdo, que, según esas informaciones, permitiría a Riad el enriquecimiento de uranio, yendo más allá de los pactos nucleares convencionales que Washington ha suscrito con otros aliados, como Emiratos Árabes Unidos.

Desde que se filtraron los detalles el martes por la noche, algunos legisladores demócratas criticaron el acuerdo y pidieron que el Congreso lo rechace, aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras.

EFE