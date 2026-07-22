Arquidiócesis de Caracas reporta 27 templos afectados por terremotos

CARACAS.- La Arquidiócesis de Caracas reportó que 27 templos católicos presentaron daños estructurales luego del reciente doblete sísmico; la Iglesia San José de Ñaraulí, Nuestra Señora de las Mercedes y la Catedral de Caracas son las más afectadas.

Neptalí Balza, vicario de Infraestructura, precisó que ningún templo será demolido porque «todos son perfectamente arreglables».

Destacó que en La Guaira al menos seis templos históricos presentaron daños considerables.

Asimismo, el sacerdote informó que se instalaron mesas de trabajo con Fundapatrimonio y el Instituo de Patrimonio Cultural para avanzar en los proyectos de restauración de las iglesias históricas.

Mariangel García / Unión Radio